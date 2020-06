The governing New Patriotic Party (NPP) held the second leg of it its parliamentary primaries on Saturday, June 20, 2020.

Some of the candidates contested unposed in 67 constituencies as they were acclaimed by [artu delegates.

There was however fierce contest in about 100 constituencies.

Below is the full list of how the dice fell:

Ahafo Region

S/N Constituency Candidate Results 1 Tano South Hon. Sekyere Benjamin Yeboah Won 2 Tano North Hon. Freda Prempeh Won Benhazin Joseph Dahan 161 3 Asutifi North William Frimpong-Bonsu 41 Patrick Banor 189 Stephen Kwaku Manu Akuoko 78 Evans Opoku Bobie 675 4 Asunafo North Paul Gyan 12 Farouk Nkrumah 122 Ashanti Region S/N Constituency Candidate Results 1 Adansi Asokwa Hon. Kobina Tahir Hammond 238 Samuel Binfoh 180 Sampson Opoku Ware Collins Adomako – Mensah 2 Afigya Kwabre North Marfo Nana Amaniampong Peter Antwi (Boasiako) Raymond Opoku Daniel Dweteh – Agyare

Results 3 Afigya Kwabre South William Owuraku Aidoo Won 4 Afigya Sekyere East Hon. Mavis Nksansah – Boadu Won 5 Ahafo Ano North Hon. Suleman Adamu Sanid Won 6 Ahafo Ano South East Hon. Francis Manu – Adabor Won 7 Ahafo Ano South West Johnson Kwaku Adu Won Alex Blankson Faustina Araba Boakye 8 Akrofuom Pobi Kwabena Francis Agyei Amponsah Sarfoh – Abu Maxwell Charles Korankye Donkor 9 Asante Akim North Hon. Andy Kwame Appiah – Kubi Injunction Hon. Kwadwo Baah Agyemang Kwaku Asante – Boateng 300 Bice Obour Osei – Kuffour 296 10 Asante Akim South Edmond Oppong – Peprah 9 William Yamoah 32 Eric Amofa 8 11 Asante Akyem Central Kwame Anyiimadu – Antwi 251 Kofi Ofosu Nkansah 210 12 Asokwa Hon. Patricia Appiagyei Won

Nana Kwaku Owusu Acheampong 175 13 Atwima -Kwanwoma Kofi Amankwa – Manu Opoku 415 Kojo Appiah – Kubi 69 14 Atwima Mponua Hon. Isaac Kwame Asiamah Won 15 Atwima Nwabiagya North Frank Yeboah 151 Benito Owusu – Bio 339 16 Atwima Nwabiagya South Emmanuel Agyei Anhwere Won 17 Bantama Daniel Okyem Aboagye 122 Francis Asenso – Boakye 452 Won 18 Bekwai Joseph Osei – Owusu Won Peter Adjei Agyemang 19 Bosome Freho Akwasi Darko Boateng Joyce A.A. Dei 20 Bosomtwe Dr Yaw Osei Adutwum Won 21 Effiduase – Asokoe Kwame Adom – Appiah 68 Nana Ayew Afriye 332 John Ampontuah Kumah 397 22 Ejisu Kwabena Owusu – Aduomi 307 Abena Pokua Amoah-Boaitey 5 23 Fomena Philip Ofori – Asante Won

Ama Pomaa Boateng 192 24 Juaben Aexander Oppong – Poku 184 Robert Kwame Ahomka – Lindsey 52 25 Kumawu Philip Yaw Bannor 60 Edward Kofi Osei 73 Philip Basoah 184 26 Kwabre East Francisca Oteng Mensah Won Vincent Frimpong Manu 27 Kwadaso Kingsley Nyarko Samiu Kwadwo Nuamah Benjamin Arthur 206 28 Mampong Kwaku Ampratwum Sarpong 295 Francis Addai – Nimo 136 29 Manhyia North Collins Owusu Amankwah 273 Akwasi Konadu 278 30 Manhyia South Matthew Opoku Prempeh Won 31 Manso Adubia Kofi Osei – Afoakwa Addo Yaw Frimpong Emmanuel Oppong Boakye – Yiadom 48 Quarm Joseph Albert 157 32 Manso Nkwanta George Obeng 217 Owusu Mensah 40 Grace Addo 189

33 New Edubiase George Boahen Oduro Won 34 Nhyiaeso Kennedy Kwesi Kankam 315 Stephen Amoah 332 Alhaji Kofi Baryeh 35 Nsuta Kwaman Beposo Kwame Asafu – Adjei Adelaide Yaa Agyeiwaa Ntim Enoch Enhwere Afoakwah 158 36 Obuasi – East Samuel Akwesi Owusu Bawua 68 Patrick Boakye – Yiadom 256 Kwaku Agyeman Kwarteng 383 37 Obuasi West Faustina Oppong Sarfo 47 Godfred Banin 132 38 Odotobri Anthony Mmieh 305 Hon. Emmanuel Akwasi Gyamfi 369 39 Offinso North Hon. Ntim Augustine Collins Won 40 Offinso South Isaac Yaw Opoku 473 Desmond Chris Appiah 43 Ben Abdallah Banda 166 41 Oforikrom Hon. Emmanuel Marfo 545 Emmanuel Yaw Adu Amankwah 346 42 Old Tafo Vincent Ekow Assaffuah Junior 299

Prince Odeneho Oppong 90 Archibald Ntiri – Acquah 0 Emmanuel Obeng 44 Lord Inusah Lansah 27 Louise Carol Serwaa Donkor 133 43 Suame Hon. Osei Kyei – Mensah-Bonsu Won 44 Subin Hon. Eugene Boakye Antwi 485 Joseph Boakye Danquah 165 Bono Region S/N Constituency Candidate Kwabena Twum – Nuamah 232 1 Berekum East Nelson Kyeremeh 286 Paul Ofori – Amanfo 2 Solomon Kyere – Boadu 10 2 Berekum West Kwaku Agyenim-Boateng Won William Kwasi Sabi 153 4 Dormaa East Paul Apraku Twum – Barimah 225 Kwabena Sarfo Sarfo – Kantankah 31 5 Dormaa West Ali Maiga Halidu Won 6 Jaman North Siaka Stevens Won Yaw Afful 325 7 Jaman South Prince Yeboah Marfo 253 Alex Kwasi Awuah 74

8 Sunyani East Kwasi Ameyaw – Cheremeh 605 Alfred Tuah – Yeboah 246 9 Sunyani West Ignatius Baffour Awuah Won Gabriel Osei 338 10 Tain Alex Ofori 209 Ababio Alexander 114 Prof. George Gyan-Baffour 172 Ameyaw Albert 167 11 Wenchi Kojo Frempong 148 Yaw Opoku Atuahene 19 Tina Abrefa-Gyan 61 Bono East Region S/N Constituency Candidate Results 1 Techiman North Martin Oti Gyarko 346 Mbakimbeh O. Smith 105 2 Techiman South Martin Adjei – Mensah Korsah Won 3 Atebubu – Amanten Kofi Amoakohene Won 4 Nkoranza South Charles Konadu-Yiadom 438 Eric Effah – Donyina 244 5 Nkoranza North Derek Oduro Major 237 Jacqueline Boatemaa Bonsu 195

Central Region S/N Constituency Candidate Results 1 Abura Asebu K. Elvis Morris Donkoh 468 Kobina Nyanteh 207 Cynthia Mamle Morrison 584 2 Agona West Samuel Kweku Obodai 171 Yawson Otoo 23 Anthony Effah 197 Ernest Kojo Smith 8 3 Asikuma Odoben Brokwa Samuel Ofori Ampomah 153 Bright Essilfie Kumi 10 Bannasco F. Ampong-Ansah 21 Emmanuel Adjei Domson 245 4 Assin Central Ken Ohene Agyapong Won Abena Durowaa Mensah 388 5 Assin North Amankwah Blay Eric Emmanuel Antwi Boasiako 6 Assin South John Ntim Fordjuor Won 7 Awutu Senya West Andah George Nenyi Kojo 438 Joseph Aidoo 191 8 Awutu Senya East Mavis Hawa Koomson Won

Barbara Asher Ayisi 199 9 Cape Coast North Samuel Philip Longdon 26 Joseph Thomas Baidoo 63 Lawrence Ampah 150 10 Effutu Alexander Kwamena Afenyo-Markin Won 11 Ekumfi Francis Kingsley Ato Cudjoe Won 12 Gomoa Central Naana Eyiah Won 13 Gomoa East Kojo Asemanyi Won 14 Gomoa West Alexander Kodwo Kom Abban 525 Kwadjo Abass Acquah 192 15 Hemang Lower Denkyira Nana Kwame Yamoah Hagan Bright Wireko-Brobby 16 Mfantseman Ekow Hayford 611 James Korsah-Brown 255 Ebenezer Obeng Dwamena 206 17 Twifo Ati Morkwa Francis Owusu-Mensah 180 Abraham Dwuma Odoom 119 Festus Awuah Kwofie 279 18 Upper Denkyira East Nana Amoakoh 243 Dodou Richmond 51 Charles Afari – Mensah 15 19 Upper Denkyira West Samuel Nsowah-Djan 253 Benjamin Kofi Ayeh 143 Eastern Region S/N Constituency Candidate Results 1 Abetifi Bryan Acheampong Won 2 Abirem Osei Frimpong John Won Gifty Twum – Ampofo 150 3 Abuakwa North Kofi Obeng – Mensah 112 Nana Serwaa Acheampong 35 Kay Amoah Jnr 116 4 Abuakwa South Samuel Atta Akyea Won Robert Kwasi Amoah 127 5 Achiase Samuel Okyere Donkor 2 Emmanuel Kwabena Brako 5 Kofi Ahenkorah Marfo 186 6 Akim Oda William Agyapong Quaittoo 169 Alexander Akwasi Acquah 215 7 Akim Swedru Kennedy Osei Nyarko Won 8 Akuapem North Asiamah – Adjei Nana Dokua Won 9 Akuapem South Osei Bonsu Amoah 266 Eric Samuel Annor 74

Kwame Ofori – Gyau 93 Mercy Adu – Gyamfi 223 10 Akwatia Bernard Owiredu Donkor 77 Robert Boateng Ampratwum 13 Ernest Kumi 227 11 Asene Akroso Manso George Aboagye Won 12 Atiwa East Abena Osei – Asare Won 13 Atiwa West Kwasi Amoako – Attah Won Samuel Ayeh – Paye 307 14 Ayensuano Ida Adjoa Asiedu 160 Josephine Awuku Ansaa 18 Tetteh Mark Reindolf 57 Kofi Okyere Agyekum 232 15 Fanteakwa South Daniel Amaning Danquah 103 Eric Amoako Twum 43 16 Fanyeakwa North Kwabena Amankwa Asiamah Won Kwabena Ohemeng – Tinyase 107 Eric Ntiri – Mensah 93 17 Kade Kofi Ntow Kwaning 152 Dickson Akwasi Yeboah 15 Alexander Kwadwo Agyare 305 18 Lower West Akim Gifty Klenam Kwabena Nkansah Asamoah

Kwadwo Odame Antwi Charles Acheampong 181 Kwabena Sintim -Aboagye 179 19 Mpraeso Seth Kwame Acheampong 104 Davis Ansah Opoku 402 20 New Juaben North Kwasi Boateng Adjei Samson Kwesi Annor 21 New Juaben South Mark Assibey – Yeboah 200 Michael Okyere Baafi 372 Eric Kwakye Darfour Kofi 159 Joyce Opoku – Boateng 82 22 Nkawkaw Joseph Frempong 206 Kwabena Adusa Okerchiri 28 David Boateng Asante 73 Seth Adjei Baah 156 Annoh-Dompreh Frank 483 23 Nsawam Adoagyiri Afua Kyerewaa Nyantakyi 4 David Adu – Tutu Jr 163 24 Okere Daniel Botwe Won 25 Ofoase-Ayerebi Kojo Oppong Nkrumah Won 26 Suhum Fredrick Opare – Ansah 272 Kwadwo Asante 394 27 Upper Manya Krobo Joseph Tetteh Won

Greater Region S/N Constituency Candidate Results 1 Ablekuma Central Ebenezer Gilbert Nii Narh Nartey 851 Paul Lantey Lamptey 152 Nana Akua Owusu Afriyieh 315 2 Ablekuma North John Kojo Agbotey 20 Kwadwo Poku Adjei-Barwuah 88 Sheila Bartels 518 3 Ablekuma West Ursula G. Owusu – Ekuful Won Emmanuel Kwesi Mantey 217 4 Adentan Yaw Buaben Asamoa 422 Freda Agyemang Sarpong 7 Alfred Ababio Kumi 10 Dickson Adomako Kissi 324 Nana Ama Asafo – Boakye 2 5 Anyaa Sowutuom Edna Patricia Sackey 3 Emmanuel Tobbin 209 Emmauel Lamptey 294 6 Ayawaso Central Henry Quartey Won Sylvester Tetteh M. 317 7 Bortianor Ngleshie George Addo Osei-Waree 6 Gifty Mensah 0 Fredrick Annan 36 Habib Saad 178 8 Dome Kwabenya Michael A.Y.N.N. Oquaye 488 Sarah Adwoa Safo 496 Elizabeth Afoley Quaye 362 9 Krowor Eric Aryikwei Okine 1 Emmanuel Laryea Odai 359 Vincent Sowah Odotei 375 10 La Dadekotopon Joseph Gerald Tetteh Nyanyofio 543 Comfort Adei Kotey 46 11 Ledzokuku Bernard Okoe Boye Won 12 Madina Abu -Bakar Saddique Boniface Won Ahmed Arthur 327 13 Okaikwei South Dakoa Newman 440 Nana Fredua -Agyeman Ofori – Atta 21 14 Okaikwei Central Patrick Yaw Boamah Won 15 Okaikwei North Fuseini Issah 305 Kenneth K.A. Kuranchie 285 Yves Hanson – Nortey 187 16 Tema Central Agyeman Prempeh Ramseyer 0 Kofi Brako 158 Charles Forson 158

17 Tema East Daniel Nii K.Titus-Glover 522 Benajamin Ashitey Amarh 233 Kingsley Carlos Ahenkorah 593 18 Tema West Keku Armquasi – Armuzuah 76 Kwasi Poku Bosompem 177 19 Trobu Moses Anim Won 20 Weija – Gbawe Tina Gifty Naa Ayeley Mensah Won North East Region S/N Constituency Candidate Results Sagre Bambangi 96 Yidana Zakaria 23 1 Walewale Seth Panwum (Boyooyo) 43 Lariba Z. Abudu 275 Ishaq Ibrahim 24 Susana Alo Tia 161 Solomon Namliit Boar 261 2 Bunkpurugu Duut Daniel Janamah 1 Tingoti Kombong 127 Jabong Minnyilia 26 Mahama Alima 484 3 Nalerigu / Gambaga Sampa S. Mohammed 98 Musah Yamba Issahaku 82 Northern Region

S/N Constituency Candidate Results 1 Bimbilla Nitiwul Bingab Aduna Dominic Won 2 Kpandai Matthew Nyindam Won 3 Wulensi Thomas Donkor Ogajah 212 Haruna Abdulai 210 4 Sevelugu Muhamed Abdul – Samed Gunu Won Habib Iddrisu 338 Alhaji Wahab Suhiyini Wumbei 164 5 Tolon Jagbo Baako 10 Mohammed Zakaria 20 Hajia Amama Sayibu 2 6 Nanton Mohammed Hardi – Tufeiru 205 Kamal – Deen Abdulai 129 Bintin Charles Binipom 136 7 Saboba Abraham Binapadam Jawol 211 Kayil Barnabas 16 Baba Osman Daney 139 8 Yendi Umar Farouk Aliu Mahama 244 Abibata Shanni Mahama Zakariah 210 Oti Region

S/N Constituency Candidate Results 1 Krachi East Michael Yaw Gyato Won Savanna Region S/N Constituency Candidate Results 1 Salaga South Salifu Adam Braimah Won Upper East Region S/N Constituency Candidate Results 1 Navrongo Central Joseph Kofi Adda 266 Tangoba Abayage 307 2 Tempane Joseph Dindiok Kpemka Won 3 Zebilla John Kingsley Krugu 280 Adongo Frank Fuseini 323 Upper West Region S/N Constituency Candidate Results 1 Lawra Anthony Abayifaa Karbo 403 Joseph Bilson Dontah 32 2 Nandom Ambrose Dery Won Patrick Al-Hassan Adamah 145 3 Sissala West Luritia John-Bosco 9 Salifu Naliwie Baluwie 221

4 Sissala East Abass Ridwan Dauda 195 Issahaku Amidu Chinnia 250 Bayon Godfrey Tangu 182 5 Wa East Adam Baduon Nasirudeen 16 Salifu Yakubu 214 Adams Sorekuong Yakubu Adama 140 Western Region S/N Constituency Candidate Results 1 Effia Adwoa Kwegyiriba 105 Joseph Cudjoe 312 2 Sekondi Andrew Kofi Egyapa Mercer Won 3 Mpohor Alex Kofi Agyekum 100 John Kobina Abbam Aboah Sanie 192 4 Takoradi Janet Edna Nyame 197 Kwabena Okyere Darko-Mensah 343 5 Ahanta West Kwesi Biney 249 Ebenezer Kojo Kum 472 6 Essikado Ketan Joe Ghartey Won 7 Tarkwa Nsuaem George Mireku Duker Won 8 Jomoro Paul Essien Won