Over 200 persons have been recommended for nomination by President Akufo-Addo to serve as Metropolitan, Municipal, and District Chief Executives in the Greater Accra Region.

The President is expected to nominate more in other regions, who will be expected to be approved by not less than two-thirds majority of members of the various assemblies.

Those already nominated have gone through a vetting process.

For the Accra Metropolitan Assembly (AMA), seven persons are up for consideration to be the Metropolitan Chief Executive. They are Reginald Niibi Ayi-Bonte, Mohammed Nii Adjei Sowah, Nathaniel Nartey, Archibald Amartey Amarteifi and Elizabeth Kwatsoe Tawiah Sackey.

The Tema Metropolis has the most nominees in the Greater Accra Region with 15, followed by Krowor and Ledzokuku with 14 apiece.

The Ayawaso sub metro has the lowest nominees with two; Alhaji Mohammed Quaye and Elizabeth Comfort Adomako.

Find below the list of persons recommended

AYAWASO CENTRAL Alhaji Mohammed Quaye Elizabeth Comfort Adomako

ABLEKUMA WEST Edward Asante-Boamah Samuel Bright Osei-Puni Sylvia Opoku Manu George Cyril Bray

KORLE-KLOTTEY

Christian Nii Tei Quaynor Samuel Nii Yeboah Ocquaye Samuel Nii Adjei Tawiah

ABLEKUMA CENTRAL

Mariama Karley Amui Lawrence Anyetei Adjei Frank Kwasi Debrah Jonathan K. Quaye

WEIJA GBAWE

Patrick Kwesi Brako Kumor Stephen Owusu Afriyie Robert Nii Armah Tagoe

AYAWASO EAST

Salma Mohammed Sani Adams Adam Sabo Abdul-Rahaman Ali Baba Yussif Mohammed Aminu Ibrahim

A.M. A Reginald Niibi Ayi –Bonte Mohammed Nii Adjei Sowah Nathaniel Nartey Archibald Amartey Amarteifio Elizabeth Kwatsoe Tawiah Sackey (Mrs)

SHAI-OSUDOKU

Archibald Tawiah Korletey Renner Awatey Kwesi Noah Stephen Nene Oyortey Franics K. Martey Benjamin Nargeh Fred Offei Emmanuel Laryea

AYAWASO WEST Sandru Owusu-Ahinkorah Samuel Duah Nii Lantey Lamptey Esther Linda Adwoa Otchere Alhaji Osman Iddrisu Grace Acheampong (Mrs) Alfred Obeng-Mensah, Nana

LA-DADEKOTOPON MUNICIPAL ASSEMBLY Vincent Addotey Addo Emmanuel Mensah Koney Comfort Adei Kotey Ekua Eguakun Solomon Kotey Nikoi Oscar Nii Odoi Glover

GA NORTH Kwaku Amponsah Oteng Doris Agyare Frimpong (Mrs) Edward Lincoln Addo Simons Sekyim Gilbert Nii Amponsah Dodoo Osae Ebenezer Robert Nii Dodoo Dodoo-Ankrah

AYAWASO NORTH Alhaji Yusif Ahmed (Fofana) Halima Mahama Appiah Hajj Abdul Samad Said Aminu Mohammed Zakari Kaata Abdul-Rasheed Jeff Kassim Abdallah Alhaji Manaf Mohammadu Osumanu Alidu

OKAIKWEI NORTH MUNICIPAL ASSEMBLY

Linda Agyenim-Boateng (Mrs) Evans Asamoah Adjei Felix Ampadu Anokwa George Commey Alhaji Abdul Rahaman Suleman Boye Laryea Aaron Obeng-Somuah

ABLEKUMA NORTH Obed Asamoah Antwi Ekow Obuasi Korsah Martin Owusu Osei John Agbotey ESQ George Kofi Nkrumah John Nii Asharku Ortsin Kofi Ofori Richard Osei

ADA WEST

l. Akrofi Godwin Mahlon Alorgbeby Peniel Teye Reinarh Sai Philip Tettey Sumaila Sappore Sampsn Tetteh Kpankpah Lena Baakey Kwao-Teifio Israel Narh Baako

GA CENTRAL

Nana Sarkodie Boateng Abdul Fathah Sheriff Albert Ekow Sam Nana Sarkodie Boateng John Obiri Yeboah Mohammed Bashiru Kamara Anthony Boadu Michael Andoh Ackah William Danquah Ofori-Atta Emmanuel Tobbin

TEMA WEST

Adwoa Amoako Henry Osei Owusu Hector Arnold Sam-Tagoe Eric Opoku Bosompem Frederick Ofori Amoah Kwaku Debrah Apomah Richard Kweku Mills Nana Obrempong-Owusu Anne Adukwei Addo

LA NKWANTANANG-MADINA

Abubakari Sadick Ahmed PhD Choro Adams Padoh Archibald Ekow Dennis Danquah-Amoah PhD Dan Ofosu Wilberforce Kwesi Darko Michael Kwadwo Oteng Fordjour Samuel Bosompem Ababio Michael A. Mackenzie Jennifer Dede Afagbedzi Alexander Nyarko Anim Abdul Rahman Diallo

NINGO PRAMPRAM DISTRICT ASSEMBLY

Elizabeth Dede Pardie Al-Latiff Tetteh Amanor Alexander Leonel Martey Jonathan Teye Doku Emmanuel Tetteh Addo Tetteh Pinto Priscilla Okorno Addotey Rita Solomon Terkutey Djangmah

GA WEST

Muriel Nana Oye Coffie Agoe Samuel A. Adjetey Wilkinson, Clement Nii Lamptey Dennis Kwabena Santiago Muriel Nana Oye Agoe Andy Mensah Michael Boye Adjei Robert Nii Omani Botchway Isaac Kwaku Mintah Sackey John Sai Obodai

KROWOR

Naa Adeley Wuta-Ofei Enoch Nii Afotey Mensah Eric Aryikwei Okine Joshua Nii Bortey Sarfo Romeo Odai Shadrack Pearl Adoley Lokko Emmanuel King Affotey David E. L. Annang Shipie Helena Borteley Anum Solomon B. Bortey Ebenezer Essandoh Emmanuel Nash Emmanuel Boyefio

GA EAST

Janet Tulasi Mensah Abdul Aziz Abdulai Elizabeth Kaakie Mann Sylvia Wilson Bernard N. Brako Isaac Nana Nkrumah Charlotte Awuku David Obiri-Yeboah Robert Osei Bonsu Theophilus Nii Akumea Sackey Theophilus Ansah-Larbi

ADENTAN

A. Nii-Noi Adumuah Peter Obeng-Koranteng Ebenezer Doku Joseph Odai Boye Freda Agyemang Sarpong (Mrs) Daniel Nana Agyemang-Duah Alfred Ababio Kumi Tetteh Stephen Amarh Emmanuel Yedu Sackey Daniel Obeng Asihene Abena Amankwaa Owusu(Miss)

KPONE KATAMANSO Felix Tetteh Samuel Okoe Amanquah George Tetteh Noye Samuel Okoe Amanquah Nii Noikuma Tetteh William Josiah Nuertey Joshua Nii-Akpeng Tetteh Hopeson Yaovi Adorye Daniel Teye Botchway Solomon Tettey Appiah

ADA EAST Sarah Dugbakie Pobee Suzette Naa Norley Dornukie Norteye Isaac Appeateng Yeboah Betty A. Gorleku Quarshie Alex Tetteh Adodoadzi John Sewu Godwin Agudey Nathaniel Kofi Karikari Winnifred Nana Kyerewaa Acquah-Dadzie Gilbert Amanor Anim, ChBA, DipFM, PGDip Alex Tetteh Adodoadzi

ASHAIMAN MUNICIPAL ASSEMBLY Joseph Ofosu Siaw Emmanuel Felix Mantey Albert Boakye Okyere Acquah Kow Daniel Justice King Essiel Joseph Ofosu Siaw Sulemana Abdul-Wahab Thomas Abotibala Adongo Labaran Yakubu Barry Alexander Amanor Narh-Gbeeku Alhassan Abdul Ganiyu

GA SOUTH Gifty Mensah Collins Odame Isaac Nii Ofolitei Walters Quarcoo Christian Afiadenyo Joseph Nyarni Stephen Hajj Mohammed Baba Darison Paul Ibrahim Baako Emmanuel Asante Boamah Joseph Kofi Addo Kwaku Agyemang Duah Adjetey Benjamin Adjei Seth Baffoe

LEDZOKUKU

Kwadwo Owusu Afriyie Obed Tawiah Mensah Nathaniel N. Ayettey Professor Emmanuel Moore King Nash Cliford Martey Korley Samuel Mensah Afotey Evelyn Twum-Gyramrah Kwao-Nmai Gifty Gladys Mensah Veronica Korley Lamptey Sam Laryea Isaac Adjetey Kommey Chief Joshua Mc-Adjei Mordecai Quarshie

TEMA METRO