Famous Ghanaian rapper Black Sherif also known as Blacko has been nominated for Best International Flow at the 2023 BET Hip Hop Awards.
This is the second time Sherif has been nominated in the category, having been shortlisted in 2022.
Blacko is nominated alongside some of the biggest names in international hip hop, including UK rapper Central Cee, French rapper Gazo, and South African rapper AKA.
Sherif’s nomination is a major achievement for the Ghanaian artist, who has quickly become one of the most popular and respected names in Afrobeat.
His music has been streamed over 1 billion times on Spotify, and he has won numerous awards, including Artist of the Year at the 2023 Vodafone Ghana Music Awards.
The BET Hip Hop Awards is one of the most prestigious awards ceremonies in hip-hop. The awards are presented by the Black Entertainment Television network and celebrate the best in hip-hop music, culture, and fashion.
The BET Hip Hop Awards ceremony is slated for October 1, 2023.
Check the full list below
BEST HIP HOP VIDEO
JUST WANNA ROCK LIL UZI VERT
PLAYERS (DJ SMALLZ 732 – JERSEY CLUB REMIX) COI LERAY
PUT IT ON DA FLOOR AGAIN LATTO FEAT. CARDI B
SHAKE SUMN DABABY
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD BURNA BOY FEAT. 21 SAVAGE
SPIN BOUT U DRAKE & 21 SAVAGE
TOMORROW 2 GLORILLA & CARDI B
BEST COLLABORATION
ALL MY LIFE LIL DURK FEAT. J. COLE
GOD DID DJ KHALED FEAT. RICK ROSS,
LIL WAYNE, JAY-Z,
JOHN LEGEND & FRIDAYY
PLAYERS (DJ SAIGE REMIX) COI LERAY FEAT. BUSTA RHYMES
PRINCESS DIANA ICE SPICE & NICKI MINAJ
PUT IT ON DA FLOOR AGAIN LATTO FEAT. CARDI B
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD BURNA BOY FEAT. 21 SAVAGE
TOMORROW 2 GLORILLA & CARDI B
BEST DUO OR GROUP
CITY GIRLS
DJ DRAMA & JEEZY
DRAKE & 21 SAVAGE
EARTHGANG
LARRY JUNE & THE ALCHEMIST
QUAVO & TAKEOFF
RAE SREMMURD
BEST LIVE PERFORMER
BURNA BOY
BUSTA RHYMES
CARDI B
COI LERAY
DABABY
DRAKE
KENDRICK LAMAR
MEGAN THEE STALLION
LYRICIST OF THE YEAR
21 SAVAGE
ANDRÉ 3000
BURNA BOY
CARDI B
CONWAY THE MACHINE
DRAKE
J. COLE
KENDRICK LAMAR
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
ANDERSON .PAAK
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DABABY & REEL GOATS
DAVE FREE & KENDRICK LAMAR
DAVE MEYERS
TRAVIS SCOTT
SONG OF THE YEAR
ALL MY LIFE LIL DURK FEAT. J. COLE
GOD DID DJ KHALED FEAT. RICK ROSS, LIL WAYNE, JAY-Z , JOHN LEGEND & FRIDAYY
JUST WANNA ROCK LIL UZI VERT
PLAYERS COI LERAY
PUT IT ON DA FLOOR AGAIN LATTO FEAT. CARDI B
RICH FLEX DRAKE & 21 SAVAGE
SITTIN’ ON TOP OF THE WORLD BURNA BOY FEAT. 21 SAVAGE
TOMORROW 2 GLORILLA & CARDI B
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
ANYWAYS, LIFE’S GREAT… GLORILLA
COI COI LERAY
GOD DID DJ KHALED
HER LOSS DRAKE & 21 SAVAGE
HEROES & VILLAINS METRO BOOMIN
JACKMAN. JACK HARLOW
PINK TAPE LIL UZI VERT
TRAUMAZINE MEGAN THEE STALLION
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
21 SAVAGE
BURNA BOY
CARDI B
DRAKE
GLORILLA
J. COLE
KENDRICK LAMAR
LIL UZI VERT
PRODUCER OF THE YEAR
ATL JACOB
DJ KHALED
DR. DRE
HIT-BOY
HITMAKA
KAYTRANADA
LONDON ON DA TRACK
METRO BOOMIN
THE ALCHEMIST
BEST BREAKTHROUGH HIP HOP ARTIST
ARMANI WHITE
CENTRAL CEE
DOECHII
FINESSE2TYMES
ICE SPICE
KALIII
LOLA BROOKE
SEXYY REDD
DJ OF THE YEAR
CHASE B
D-NICE
DJ CASSIDY
DJ CLARK KENT
DJ DRAMA
DJ JAZZY JEFF
DJ KHALED
KAYTRANADA
METRO BOOMIN
BEST HIP HOP PLATFORM
ALL HIP HOP
CARESHA PLEASE
DRINK CHAMPS
HIPHOP DX
MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
RAP CAVIAR
THE BREAKFAST CLUB
THE JOE BUDDEN PODCAST
XXL
HUSTLER OF THE YEAR
21 SAVAGE
50 CENT
BURNA BOY
CARDI B
CARESHA
DJ KHALED
DRAKE
JAY-Z
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
21 SAVAGE CREEPIN’ (METRO BOOMIN FEAT. THE
WEEKND & 21 SAVAGE)
21 SAVAGE PEACHES & EGGPLANTS (YOUNG NUDY FEAT.
21 SAVAGE)
ANDRÉ 3000 SCIENTISTS & ENGINEERS (KILLER MIKE &
ANDRÉ 3000 FEAT. FUTURE & ERYN ALLEN KANE)
CARDI B TOMORROW 2 (GLORILLA & CARDI B)
CARDI B PUT IT ON DA FLOOR AGAIN (LATTO FEAT.
CARDI B)
DRAKE OH U WENT (YOUNG THUG FEAT. DRAKE)
J. COLE ALL MY LIFE (LIL DURK FEAT. J. COLE)
JAY-Z GOD DID (DJ KHALED FEAT. RICK ROSS,
LIL WAYNE, JAY-Z , JOHN LEGEND & FRIDAYY)
IMPACT TRACK
30 NAS
ALL MY LIFE LIL DURK FEAT. J. COLE
ANXIETY MEGAN THEE STALLION
CAN’T WIN FOR NOTHING SYMBA
CHAMPIONS NLE CHOPPA
GOD DID DJ KHALED FEAT. RICK ROSS, LIL WAYNE, JAY-Z ,JOHN LEGEND & FRIDAYY
SCIENTISTS & ENGINEERS KILLER MIKE & ANDRÉ 3000 FEAT. FUTURE & ERYN ALLEN KANE
THERAPY PT. 2 ROBERT GLASPER FEAT. MAC MILLER
BEST INTERNATIONAL FLOW
AKA (South Africa)
Black Sherif (Ghana)
Central Cee (UK)
Gazo (France)
J Hus (UK)
K.O (South Africa)
Major RD (Brazil)
Ninho (France)
Sampa The Great (Zambia)
Tasha & Tracie (Brazil)