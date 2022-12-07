The opposition National Democratic Congress (NDC), has released the list of candidates contesting various executive positions in the run-up to its Congress on December 17, 2022.
The candidates who will be elected will lead the party into the 2024 polls.
The keenly contested national chairmanship position will be between the incumbent Chair, Samuel Ofosu Ampofo, the incumbent General Secretary, Johnson Asiedu Nketiah, a former Member of Parliament, Nii Armah Ashiety, and Samuel Yaw Adusei.
In a statement released by the NDC, Mr. Asiedu Nketiah will be number two on the ballot paper, whereas Mr. Ofosu Ampofo is number three on the ballot paper.
Former Minister of Fisheries and Aquaculture, Dr. Sherry Ayitey, who is vying for the Vice Chairman position, will lock horns with seven other candidates.
The incumbent National Communications Officer of the party, Sammy Gyamfi is going unopposed.
The incumbent National Women Organiser, Dr. Hanna Louisa Bisiw, who is hoping to retain her seat, will wrestle with Margaret Ansei.
Read below the list of candidates vying for various positions:
CHAIRMAN
SAMUEL YAW ADUSEI
JOHNSON ASEIDU NKETIA
SAMUEL OFOSU AMPOFO
NII ARMAH ASHIETEY
VICE CHAIRMAN
SHERIF ABDUL-NASIRU
ABANGA YAKUBU ALHASSAN
DR. SHERRY AYITTEY
SETH OFORI OHENE
AWUDU SOFO AZOURKA
ALHAJI AMADU B. SOROGHO
ALHAJI HABIBU ADRAMANI
EVELYN ENYONAM MENSAH
GENERAL SECRETARY
ELVIS AFRIYIE ANKRAH
FIFI FIAVI KWETEY
DR. PETER BOAMAH OTOKUNOR
DEPUTY GENERAL SECRETARY
FRANCIS LANME GURIBE
CATHERINE DEYNU
BARBARA SERWAA ASAMOAH
GBANDE FOYO MUSTAPHA
KWAME ZU
BRADI PAUL OPATA
EVANS AMOO
NATIONAL ORGANIZER
JOSHUA HAMIDU AKAMBA
HENRY OSEI AKOTO
MAHDI MOHAMMED GIBRILL
SIDII ABUBAKARI
SOLOMON YAW NKANSAH
CHIEF HAMILTON BINEY NIXON
JOSEPH YAMMIN
DEPUTY NATIONAL ORGANIZER
KOBBY BARLON
HABIB MOHAMMED TAHIRU
ELIKEM ERIC KEVIN KWAME KOTOKO
ALHAJI YAW KUNDOW
COMMUNICATION OFFICER
SAMMY GYAMFI
DEPUTY COMMUNICATION OFFICER
GODWIN AKO GUNN
ADONGO ATULE JACOB
MALIK BASINTALE
KWAKU BOAHEN ANTHONY
MOHAMMED NAZIRU
YOUTH ORGANIZER
BROGYA GENFI
GEORGE OPARE ADDO
DEPUTY YOUTH ORGANIZER
OSMAN ABDULAI AYARIGA
RUTH DELA SEDDOH
BRIGHT NUDOKPO HONU
SULEMANA ABDUL KARIM
MOHAMMED ABUBAKARI SADIQ GOMBILLA
KABIRU AHMED
ERIC DADSON
PENDILOCK OWUSU ASARE
OBED OPINTAN
JUDE SEKLEY
WOMEN ORGANIZER
MARGARET ANSEI
DR. HANNA LOUISA BISIW
DEPUTY WOMEN ORGANIZER
ABIGAIL AKWABEA ELORM MENSAH
FELICIA DZIFA TEGAH
JESSIE ADAMS
HAJIA ALIJATA SULEMANA
ZONGO CAUCUS CO-ORDINATOR-
ABASS ZULKARNAIN KAMBARI
HON. ALHAJI BABANLAMIE ABU SADAT
MAMAH MOHAMMED COLE YOUNGER
ABDUL-AZIZ MOHAMMED
YAKUBU MAHMUD MUDI
NEC MEMBERS
EPHRAIM NII TAN SACKEY
PEREZ FERNANDEZ ARMAH LARYEA
ISSAHAKU ISSAH ADEL
REV. IRENE SENA AGBLEKE
ABDULLAH FARRAKHAN ISHAQ
MALIK ADAMA
VICTORIA KUMA-MINTAH
EMMANUEL EWOENAM YAO ADZOME-DZOKANDA
CECILIA N. ASAGA
EBENEZER EFFAH HACKMAN
NAJAWA ALHAJI ISSAH
STEPHEN LADZEDO
ANITA ANNAN
RANSFORD CHATMAN VANNI-AMOAH
THOMAS AYISI KUMAH
WONDER VICTOR KUTOR
MOHAMMED MAMUDU
ARABA TAGOE
FAMOUS KWESI KUADUGAH