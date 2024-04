Provisional results from the Ejisu by-election held on Tuesday, April 30 indicate that NPP’s Kwabena Boateng is on course to secure victory.

These are the results from various polling centres so far:

Provisional Results

ASOTWE CATHOLIC

Kwabena Boateng (NPP) = 219

Kwabena Aduomi = 107

Provisional Results

Kwaso court house polling station.

Kwabena Boateng (NPP) = 108

Kwabena Aduomi = 225

Provisional Results

Roman RC results -KG

Kwabena Boateng (NPP) = 96

Kwabena Aduomi = 99

JHS 1

Kwabena Boateng (NPP) = 119

Kwabena Aduomi = 186

JHS 2

Kwabena Boateng (NPP) = 130

Kwabena Aduomi = 146

Provisional Results

Fumesua riverside..

Kwabena Boateng (NPP) = 79

Kwabena Aduomi = 80

Provisional Results

Kwamo Assemblies of God.

Kwabena Boateng (NPP) = 165

Kwabena Aduomi = 148

Provisional Results

Abankrom M/A primary “B”

Kwabena Boateng (NPP) = 233

Kwabena Aduomi = 114

Provisional Results

Onwe M/A primary

Kwabena Boateng (NPP) = 200

Kwabena Aduomi = 46

Provisional Results

Old Juaben

Kwabena Boateng (NPP) = 251

Kwabena Aduomi = 148

Provisional Results

Chief Palace

Kwabena Boateng (NPP) = 243

Kwabena Aduomi = 141

Provisional Results

Akyeakrom Primary

Kwabena Boateng (NPP) = 202

Kwabena Aduomi = 69

Provisional Results

Adako Jachie Methodist Church

Kwabena Boateng (NPP) = 175

Kwabena Aduomi = 70

Provisional Results

Fumesua M/A Basic

Kwabena Boateng (NPP) = 134

Kwabena Aduomi = 101

Provisional Results

Bonwire Anglican

Kwabena Boateng (NPP) = 161

Kwabena Aduomi = 129

Provisional Results

Akyeakrom Community Center 2

Kwabena Boateng (NPP) = 196

Kwabena Aduomi = 69

CPP 2

LPG 1

Rejected 1

Provisional Results

Bonwire MA

Kwabena Boateng (NPP) = 167

Kwabena Aduomi = 148

Provisional Results

AkyeakromMA JHS

Kwabena Boateng (NPP) = 238

Kwabena Aduomi = 61

Esther Osei CPP (LPG) = 1

Rejected = 3

Provisional Results

DONYINA R/C PRIMARY

Kwabena Boateng = 122

Kwabena Aduomi = 115

Esther Osei (CPP) = 1

Beatrice Boakye (LPG) = 1

Rejected= 4