New Patriotic Party (NPP) delegates across the country went to the polls on Saturday, November 4, 2023, to decide who becomes the party’s flagbearer for the 2024 elections.

Four candidates are currently in the race. They are Vice President Dr. Mahamudu Bawumia, Assin Central MP, Kennedy Agyapong, former Agric Minister, Dr. Owusu Afriyie Akoto, and Francis Addai-Nimoh.

Below are some of the provisional results as they trickle:

Yunyoo Constituency Kennedy Ohene Agyapong – 0

Dr. Mahamudu Bawumia – 387

Dr. Owusu Afriyie Akoto -0

Francis Addai-Nimoh – 0 Total Votes: 387

NPP headquarters

Kennedy Ohene Agyapong – 133

Dr. Mahamudu Bawumia – 254

Dr. Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimoh – 4

Wenchi Constituency

Kennedy Agyepong – 153

Dr Mahamudu Bawumia – 555

Dr Owusu Afriyie Akoto – 1

Francis Addai Nimoh – 2

Okaikwei Central

Kennedy Agyapong – 332

Dr Mahamudu Bawumia – 334

Dr Owusu Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh – 2

Pru West

Kennedy Agyapong-309

Dr Mahamudu Bawumia-82

Francis Addai-Nimoh-2

Dr Owusu Afriyie Akoto -7

Banda Constituency

Kennedy Agyapong – 62

Dr Mahamadu Bawumia – 182

Dr Owusu Afriyie Akoto – 3

Francis Addai-Nimoh – 0

Sunyani West Constituency

(Polling Station B)

Kennedy Ohene Agyapong – 128

Dr Mahamudu Bawumia – 369

Dr Owusu Afriyie Akoto – 6

Francis Addai-Nimoh – 2

Asutifi South

Kennedy Agyapong – 116

Dr. Mahamudu Bawumia – 363

Owusu Afriyie Akoto- 2

Francis Addai-Nimoh – 0

Shama constituency

Kennedy Agyapong – 385

Dr Mahamudu Bawumia- 233

Dr Owusu Afriyie Akoto- 0

Francis Addai-Nimoh – 0

Amenfi East constituency

Kennedy Agyapong – 419

Dr Mahamudu Bawumia – 620

Francis Addai Nimoh – 6

Dr Afriyie Akoto – 6

Keta Constituency

1.Mr Kenedy Agyepong-288

2.Dr Mahamadu Bawumia-281

3.Dr Afriyie Akoto-0

4.Mr Francis Addai-Nimoh-0

Ayawaso West

Kennedy Agyapong-262

Dr Mahamudu Bawumia-225

Dr Owusu Afriyie Akoto-0

Francis Addai-Nimoh-8

Kintampo North

Kennedy Agyapong -110

Bawumia. -706

Dr Owusu Afriyie Akoto – 12

Francis Addai-Nimoh – 3

Salaga South

Kennedy Agyapong – 243

Dr Bawumia – 337

Dr Afriyie Akoto – 13

Francis Addai-Nimoh – 7

Ejisu Constituency

Kennedy Agyapong – 154

Dr Bawumia – 899

Dr Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh – 0

Damongo Constituency

Kennedy Agyapong – 48

Dr Bawumia – 416

Dr Owusu Afriyie Akoto – 4

Francis Addai-Nimoh – 2

Nalerigu Constituency

Kennedy Agyapong – 0

Dr Bawumia – 915

Dr Owusu Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh – 0

YMCA

Kennedy Agyapong -298

Dr Mahamudu Bawumia – 802

Dr Owusu Afriyie Akoto – 4

Francis Addai-Nimoh – 5

Krowor Constituency

Kennedy Agyapong -689

Dr Mahamudu Bawumia – 411

Dr Owusu Afriyie Akoto – 9

Francis Addai-Nimoh-2

Kwesimintsim

Kennedy Agyapong – 213

Dr Bawumia – 175

Dr Owusu Afriyie Akoto – 1

Francis Addai-Nimoh – 0

New Juaben South Constituency

Kennedy Ohene Agyapong- 173

Dr Mamudu Bawumia – 803

Dr. Owusu Afriyie Akoto-0

Francis Addai Nimo-0

Lower West Akyem Constituency

Kennedy Ohene Agyapong- 284

Dr Mamudu Bawumia – 407

Dr. Owusu Afriyie Akoto-0

Francis Addai Nimo-0

Suhum Constituency

Kennedy Ohene Agyapong- 201

Dr Mamudu Bawumia – 591

Dr. Owusu Afriyie Akoto-0

Francis Addai Nimo-0

Afram Plains South

Kennedy Ohene Agyapong- 178

Dr Mamudu Bawumia – 410

Dr. Owusu Afriyie Akoto-7

Francis Addai Nimo-3

Abuakwa North Constituency

Kennedy Agyapong- 123

Mahamudu Bawumia- 373

Dr Owusu Afriyie Akoto- 0

Francis Addae-Nimo-0

Takoradi Constituency

Kennedy Agyapong- 186

Mahamudu Bawumia- 403

Dr Owusu Afriyie Akoto- 0

Francis Addae-Nimo-0

Yagaba Kubori Constituency

Kennedy Agyapong- 0

Mahamudu Bawumia- 366

Dr Owusu Afriyie Akoto- 0

Francis Addae-Nimo-0

Mampong Constituency

Kennedy Agyapong- 82

Mahamudu Bawumia- 579

Dr Owusu Afriyie Akoto- 3

Francis Addae-Nimo-6

Nsuta Kwaman Beposo Constituency

Kennedy Agyapong- 200

Mahamudu Bawumia- 347

Dr Owusu Afriyie Akoto- 11

Francis Addai-Nimoh -2

Essikado Ketan Constituency

Kennedy Agyapong- 402

Mahamudu Bawumia- 322

Dr Owusu Afriyie Akoto- 0

Francis Addai-Nimo-5

Oforikrom Constituency

Kennedy Agyapong- 497

Mahamudu Bawumia- 608

Dr Owusu Afriyie Akoto- 1

Francis Addai-Nimo-4

Tamale North Constituency

Kennedy Agyapong- 123

Mahamudu Bawumia- 393

Dr Owusu Afriyie Akoto- 5

Francis Addai-Nimo-2

Tema Central Constituency

Kennedy Agyepong – 346

Dr Mahamudu Bawumia – 339

Dr Owusu Afriyie Akoto – 1

Francis Addai-Nimoh = 0

Adenta Constituency

Kennedy Agyepong – 728

Dr Mahamudu Bawumia – 727

Dr Owusu Afriyie Akoto – 5

Francis Addai-Nimoh = 5

Ablekuma West

Kennedy Agyapong – 437

Dr Mahamudu Bawumia – 619

Dr Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimoh – 0

Adansi Asokwa Constituency

Kennedy Agyapong – 189

Dr Mahamudu Bawumia – 286

Dr Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimoh – 0

Akrofuom Constituency

Kennedy Agyapong -149

Dr Mahamudu Bawumia – 186

Dr Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimoh – 0

New Edubiase Constituency

Kennedy Agyapong – 293

Dr Mahamudu Bawumia – 245

Dr Owusu Afriyie Akoto – 5

Francis Addai-Nimoh – 1

Obuasi East Constituency

Kennedy Agyapong – 184

Dr Mahamudu Bawumia – 356

Dr Owusu Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh – 0

Obuasi West Constituency

Kennedy Agyapong – 152

Dr Mahamudu Bawumia -519

Dr Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimoh – 0

Sissala West Constituency

Kennedy Agyapong – 76

Dr Mahamudu Bawumia – 393

Dr Owusu Afriyie Akoto – 16

Francis Addai-Nimoh – 2

Old Tafo

Kennedy Agyapong – 218

Dr Mahamudu Bawumia – 470

Dr Owusu Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh- 1

Ejura Sekyedumase Constituency

Kennedy Agyapong -139

Dr Mahamudu Bawumia – 678

Dr Owusu Afriyie Akoto- 5

Francis Addai-Nimoh – 3

Breman Constituency

Kennedy Agyapong- 394

Dr Mahamudu Bawumia – 511

Dr Owusu Afriyie Akoto – 2

Francis Addai-Nimo – 4

Effiduase-Asokore Constituency

Kennedy Agyapong -30

Dr Mahamudu Bawumia – 450

Dr Owusu Afriyie Akoto – 0

Francis Addai-Nimoh – 1

Tamale Central Constituency

Kennedy Agyapong – 94

Dr Mahamudu Bawumia – 778

Dr Afriyie Akoto – 3

Francis Addai-Nimoh – 1

Ledzokuku Constituency

Kennedy Agyapong – 866

Dr Mahamudu Bawumia – 704

Dr Afriyie Akoto – 12

Francis Addai-Nimoh – 3

Ellembelle Constituency

Kennedy Agyapong – 281

Dr Mahamudu Bawumia – 481

Dr Owusu Afriyie Akoto – 4

Francis Addai-Nimoh – 2

Abura Asebu Kwamankese Constituency

Kennedy Agyapong – 538

Mahamudu Bawumia – 242

Dr Owusu Afriyie Akoto – 1

Francis Addai-Nimoh – 1